T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/742 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/742 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 5053 ada, 2 nolu parselde, ArsaAna Taşınmaz Niteliği ile 148,87 m2 alanda, tam hisse ile HÜ** oğlu AL** İH** ÖZ** adına kayıtlıdır.

Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı Revizyonunda 2 Kat Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır.

Ana Taşınmaz :Taşınmaz, 32 dış kapı nolu, zemin kat,1.kat ve terastaki 1 göz odadanmüteşekkil B.a. Karkas iskeletli bir yapıdır. Binanın dahili merdivenleri korkuluksuz olup, basamaklar kaplamasız çıplak betondur, zemin ve 1.katta 1 er adet daire mevcuttur. Taşınmazın yaklaşık 45 m2 alanında bir ön bahçesi mevcuttur. Yapının zemin kat, 1.kat ve terastaki kapalı mahal dahil toplam alanı 230 m2 dir. Yapı yıpranma payını % 40 olarak tespit etmekteyiz.

Zemin Kat Dairesinin Özellikleri: Daire, giriş holü, 3 oda, mutfak ve banyodan müteşekkildir. Bir oda karanlık konumludur. Daire kapısı çelik, iç kapılar ahşap prese kapı, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Duvarlar plastik badana, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah ve mdf dolap mevcuttur. Banyoda, duş, ayaklı lavabo ve hela taşı mevcuttur. Daire doğalgaz kombi sistem ısıtmalıdır. Dairenin boş ve bakımsız durumda olduğu görülmüştür.

1.Kat Dairesinin Özellikleri: Daire, giriş holü, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 adet balkondan müteşekkildir. Balkonlardan birisinde korkuluk mevcut değildir. Daire kapısı çelik, iç kapılar amerikan panel, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Duvarlar plastik badana, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah ve mdf dolap mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Daire doğalgaz kombi sistem ısıtmalıdır.

Teras Kat : Binada kapalı çatı mevcut olmayıp, terasta 25 m2 alanında kapalı tek göz bir oda mevcuttur.

Taşınmazın Kıymeti:

Arsa Bedeli = 148,87m2 x 20.000 TL/m2 = 2.977.400 TL

Yapı Bedeli = 230 m2 x 17.100 TL/m2 x (1- 0,40) =+ 2.359.800 TL

Taşınmazın Arsa ve Yapı Dahil Toplam Bedeli 5.337.200 TL

İmar Durumu :Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı Revizyonunda 2 Kat Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.337.200,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İcra haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 13:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.