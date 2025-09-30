Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/140 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/140 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi Doğancılar Mevkisi 121 Ada 20 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla " olan 731,87 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında değişen düz düze yakın arazilerdendir.Zeminde Dikdörtgen şeklinde kullanılan bir yapıya sahiptir.Taşınmaz üzerine kısmen kum ve kısmen beton dökülmüş olup toprak düzlemesi yapılmıştır. Taşınmaz hali hazırda Hurda Deposu olarak kullanılmaktadır. Kadastro yolu vardır. Yaylacık 43 Sokağa cephelidir. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaz Yaylacık Mahalle meydanına kuş uçuşu 575 metre, Bursa Yolu Caddesi ve 35Sokağa kuş uçuşu 30 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde değer arttırıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın etrafında Depo vb. Yapılaşmalar mevcuttur. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 121 Ada 20 Parsel Yüzölçümü: 731,87 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti : 5.489.025,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:10 Sene Müddetle Satış ve ipotek ve Rehin Edilemez. ''Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi Doğancılar Mevkisi 121 Ada 50 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Dut bahçesi " olan 912,56 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında değişen düz düze yakın arazilerdendir.Zeminde Beşgen şeklinde tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Toprak yapısı Killi-Tınlı yapıdadır. İyi bünyeli toprak profiline sahiptir, tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz şahıs imkanları ile sulanabilir tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Bir kısmı üzerinde zirai açıdan önem taşımayan ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmaz Yaylacık Mahalle meydanına kuş uçuşu 670 metre, Bursa Yolu Caddesi ve 35Sokağa kuş uçuşu 95 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde değer arttırıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur. Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın etrafında Depo vb. Yapılaşmalar mevcuttur. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 121 Ada 50 Parsel Yüzölçümü : 912,56 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti : 5.931.640,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: "Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi Karıncalılar Mevkisi 115 Ada 78 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla " olan 1.777,42 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında değişen düz düze yakın arazilerdendir.Zeminde tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Yaylacık 42 Sokağa cephelidir. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Toprak yapısı Killi-Tınlı yapıdadır. İyi bünyeli toprak profiline sahiptir, tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz etki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz şahıs imkanları ile sulanabilir tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz sebze bahçesi kullanılmaktadır. Taşınmaz Yaylacık Mahalle meydanına kuş uçuşu 1.250 metre, Ürünlü Mahalle meydanına kuş uçuşu 2.350 metre mesafededir.Taşınmaz üzerinde değer arttırıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur.Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 115 Ada 78 Parsel Yüzölçümü : 1.777,42 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti : 7.998.390,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 10 Sene müddetle satış ve ipotek ve rehin edilemez. Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi Çamaşırlık Mevkisi 109 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla " olan 1.293,97 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 1-3 arasında değişen düz düze yakın arazilerdendir. Zeminde tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur.Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Ancak Taşınmazın Güney ve Doğusunda bulunan 124 Ada 1 nolu Kanal vasıflı taşınmaz yol olarak kullanılmakta olup, taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz Boş Tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz, elektrik, içme suyu, doğalgaz gibi altyapı hizmetleri ile ulaşım, çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Yaylacık Mahallesi 109 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 1.293,97 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanında'' kalmaktadır. Kıymeti : 4.528.895,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: "Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 14:32

29/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.