        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        Giriş: 23.03.2026 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        BURSA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/333 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/333 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi 3763 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 350,07 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde 1 adet 2 katlı 4x7 metre ölçülerinde konteyner, 1 adet 6x4 metre ebatlarında sundurma, 1 adet 5x12,50 metre ebatlarında sundurma yapı ve 3 adet 25 yaşlarında dut ağacı, 3 adet 8 yaşında incir ağacı olduğu tespit edilmiştir.Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da 3 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok:9.50m yapılaşma koşullu blok nizam konut alanında kalmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi 3763 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 350,07 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da 3 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok:9.50m yapılaşma koşullu blok nizam konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 7.141.400,00 TL KDV: %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:06 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:06
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:06 Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:06

        19/03/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

