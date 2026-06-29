Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/112 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi 3756 Ada 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 83,51 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Atıcılar Mahallesi 3. Kayra Sokak No:23 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindekibilirkişi raporu ve keşif günü yapılam gözlemlere göre parsel üzerindeki bina Zemin Kat + 2 Normal Kattan 3 katlı bitişik nizam betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Zemin Kat, 1. Normal Kat ve 2. Normal Katın her birinde mesken bulunmaktadır. Binanın 1. Normal Katındaki ve 2. Normal Katındaki daireler antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Binada doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Binanın Zemin Katının inşaat alanı 80,00 m2 dir. 1. ve 2. Normal katın inşaat alanı 90,00 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Atıcılar Mahallesi 3756 Ada 9 Parsel Yüzölçümü : 83,51 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen yolda, kısmen de 3 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok:9.50m yapılaşma koşullu blok nizam konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.753.290,00 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:34 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 14:34 Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.