Örnek No:55*

T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/119 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/119 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Köyü Mahallesi 11769 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 3.243,74 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, taşınmaz üzerinde kısmen bakımsız zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazı Bursa Çevreyoluna kuş uçuşu yaklaşık 635 metre, Emek Metro İstasyonuna kuş uçuşu yaklaşık 1200 metre, Korupark AVM'ye kuş uçuşu yaklaşık 1570 metre mesafededir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Emek Köyü Mahallesi 11769 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 3.243,74 m2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında E.0.90 TAKS:0.30 ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 65.374.800,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 12:29 Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 12:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.