T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/656 Esas

KARAR NO : 2026/48



Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Silahla Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2026 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle, 106/1-2.cümle, 125/1, 106/2.a maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohamed Hamed Mohamed ve Samah Abdelhamed Hassan Abdelazız oğlu, 28/08/1999 doğumlu, HOSSAM MOHAMED HAMED MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.. 11.03.2026