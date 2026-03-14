        Resmi İlanlar

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Giriş: 15.03.2026 - 00:00
        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/656 Esas
        KARAR NO : 2026/48


        Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Silahla Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2026 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle, 106/1-2.cümle, 125/1, 106/2.a maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohamed Hamed Mohamed ve Samah Abdelhamed Hassan Abdelazız oğlu, 28/08/1999 doğumlu, HOSSAM MOHAMED HAMED MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.. 11.03.2026

