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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.04.2025 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/727 Esas


        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        ESAS NO: 2024/727


        Davacı, Ömer Lütfi Topal Tereke Mümessili Hülya Durak ile davalılar Sıddıka Saruca ve Sacid Nakiboğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;
        Davalı Sıddıka Saruca'nın adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, SIDDIKA SARUCA (12872811370)'nın ön inceleme duruşma gün ve saati olan 24/09/2025 günü saat 09:45'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak gelmesi, gelmediği takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02212444