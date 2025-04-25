T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/727 Esas
BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2024/727
Davacı, Ömer Lütfi Topal Tereke Mümessili Hülya Durak ile davalılar Sıddıka Saruca ve Sacid Nakiboğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında;
Davalı Sıddıka Saruca'nın adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, SIDDIKA SARUCA (12872811370)'nın ön inceleme duruşma gün ve saati olan 24/09/2025 günü saat 09:45'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak gelmesi, gelmediği takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/05/2025