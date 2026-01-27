T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/85 Esas

BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE H UKUK MAHKEMESİNDEN



Davacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Davalı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davasında;

İstanbul, Büyükçekmece, Celaliye Mah. 645 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hisse maliki Abdullah oğlu Ahmet'in gaip olması nedeniyle Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1349 Esas 2012/454 Karar sayılı ve 18/04/2012 tarihli ilamı ile TMK m.427 ve 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarı yönetim kayyım tayin edildiğini, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğundan bahisle yukarıda belirtilen taşınmazın hissedarı Abdullah oğlu Ahmet'in gaipliğine karar verilmek üzere 1/4 hissenin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse maliki olan Abdullah oğlu Ahmet'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde BÜYÜKÇEKMCE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2025/85 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN tebliğ olunur. 15/01/2026