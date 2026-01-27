Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.01.2026 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/85 Esas

        İLAN


        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE H UKUK MAHKEMESİNDEN


        Davacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Davalı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davasında;
        İstanbul, Büyükçekmece, Celaliye Mah. 645 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hisse maliki Abdullah oğlu Ahmet'in gaip olması nedeniyle Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1349 Esas 2012/454 Karar sayılı ve 18/04/2012 tarihli ilamı ile TMK m.427 ve 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarı yönetim kayyım tayin edildiğini, bu taşınmazın kayyımla idare süresinin 10 yılı doldurmuş olduğundan bahisle yukarıda belirtilen taşınmazın hissedarı Abdullah oğlu Ahmet'in gaipliğine karar verilmek üzere 1/4 hissenin Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,
        Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse maliki olan Abdullah oğlu Ahmet'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde BÜYÜKÇEKMCE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2025/85 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN tebliğ olunur. 15/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02388355