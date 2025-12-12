T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/2041
İLAN VARAKASI
DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : MERYEM İNCEDİL
SANIK : REŞAT CEMİLOĞLU Mehmet Sait ve Şemse oğlu, 10/02/1974 doğumlu,
SUÇ : Kadına Karşı Tehdit
SUÇ TARİHİ : 09/07/2023
SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul
Mahkememizin 22/09/2025 tarih, 2023/2041 esas, 2025/521 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık RETAŞ CEMİLOĞLU hakkında Kadına Karşı Tehdit suçundan açılan kamu davasında 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanık REŞAT CEMİLOĞLU' nun gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 11/12/2025