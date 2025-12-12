Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.12.2025 - 00:00
        T.C.
        BÜYÜKÇEKMECE
        12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2023/2041


        İLAN VARAKASI


        DAVACI : K.H.
        MÜŞTEKİ : MERYEM İNCEDİL
        SANIK : REŞAT CEMİLOĞLU Mehmet Sait ve Şemse oğlu, 10/02/1974 doğumlu,
        SUÇ : Kadına Karşı Tehdit
        SUÇ TARİHİ : 09/07/2023
        SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul


        Mahkememizin 22/09/2025 tarih, 2023/2041 esas, 2025/521 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık RETAŞ CEMİLOĞLU hakkında Kadına Karşı Tehdit suçundan açılan kamu davasında 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanık REŞAT CEMİLOĞLU' nun gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 11/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02359126