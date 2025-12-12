T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/2041



İLAN VARAKASI



DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : MERYEM İNCEDİL

SANIK : REŞAT CEMİLOĞLU Mehmet Sait ve Şemse oğlu, 10/02/1974 doğumlu,

SUÇ : Kadına Karşı Tehdit

SUÇ TARİHİ : 09/07/2023

SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul



Mahkememizin 22/09/2025 tarih, 2023/2041 esas, 2025/521 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık RETAŞ CEMİLOĞLU hakkında Kadına Karşı Tehdit suçundan açılan kamu davasında 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla, sanık REŞAT CEMİLOĞLU' nun gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 11/12/2025