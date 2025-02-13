T.C. BÜYÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/241 Esas

KARAR NO : 2024/138



GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA



KATILAN : YASİN GEVREK,

SANIK : GÖKHAN ÖZDEMİR, Mehmet ve Behiye oğlu, 02/02/1990 d.Allaben Mahallesi Kemal Köker Caddesi No:25 Şahinbey/ G.ANTEP

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 05/01/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 21/10/2024



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık Gökhan Özdemir'in üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğundan; eylemine uyan 5237 s. TCK'nın 157/1.maddesi uyarınca, suçun işleniş şekli ve özellikleri, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS VE 500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıka kaydı ile belirlenen geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında TCK m.62 hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak TCK'nın 52/2 maddesi gereğince doğrudan verilen 500 gün adli para cezasının günlüğünün 60,00 TL'den takdiriyle neticeten 30.000,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Adli para cezasının miktarı, günün ve sanığın ekonomik koşulları dikkate alınarak, TCK'nun 52/4 maddesi gereği verilen cezanın takdiren birer aylık sürelerle 10 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE, ancak taksitlerden birinin ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edilmesine, 5237 sayılı TCK'nin 52/4. maddesi gereğince yasal ihtarata rağmen taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarına, (ihtar edilemedi)

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkalı kişiliği ve suç işlemekten çekinmemesi göz önüne alınarak hakkında CMK 231 ve TCK 50 ve 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği, maktu vekalet ücretinin tamamına hükmedilerek, 30.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine,

Dair,verilen kararlarda kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde yasa yolu açık olmak üzere katılan ve katılan vekilinin yüzüne karşı, talebe uygun karar verildi.21/10/2024

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.12/02/2025