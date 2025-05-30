T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2024/481 Esas

KARAR NO : 2025/150

DAVACI : K.H.

SANIK : EMRE AŞAN, Kadir ve Münire oğlu, 18/09/2001 VAN doğumlu,

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 09/05/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 19/02/2025



HÜKÜM: Ayrıntısı Yukarıda Açıklandığı Üzere;

Sanık Emre Aşan hakkında sabit görülen ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan eylemine uyan 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 13/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS VE 30 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak10 AY HAPİS VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hükmedilen 25gün karşılığı adli para cezası suçun işlenmesindeki özellikler, ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 50,00 TL den hesaplanarak 1.250,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın SONUÇ OLARAK 10 AY HAPİS VE 1.250,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen 10 ay hapis cezasının, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak TCK 50/1-a maddesi uyarınca 300 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI seçenek yaptırımına çevrilmesine,

TCK nun 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 50,00 TL den hesaplanarak SONUÇ OLARAK 15.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi uyarınca takdiren birer ay arayla olmak üzere 5 eşit taksit halinde ödenmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/02/2025