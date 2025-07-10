T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2024/871 Esas

KARAR NO : 2025/329



SANIK : SAAD BENZINE, Nureddin ve Suad oğlu, 1991 FAS doğumlu, Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı Hane Plus SitesiC Blok Daire 204 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ : 06/07/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 12/05/2025



HÜKÜM:

Sanığın sabit görülen ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan eylemine uyan 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 12/4 maddesi delaletiyle 13/2 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren 5 YIL 3 AY HAPİS VE 600 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri neden kabul edilerek hakkında verilen cezadan TCK'nın 62/1. Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS VE 500 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında sebep ve şartları oluşmadığından başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Hükmedilen 500 gün karşılığı adli para cezası suçun işlenmesindeki özellikler, ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 50,00 TL den hesaplanarak 25.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak verilen adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi uyarınca takdiren birer ay arayla olmak üzere 5 eşit taksit halinde ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen adli para cezasının 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesi gereğince infaz edileceğinin sanığa ihtarına(tebliğ ile ihtarına),

Karar verilmiş olup TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/05/2025