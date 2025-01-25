T.C. BÜYÜKCEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI



DOSYA NO : 2024/525 Esas

KARAR NO : 2024/136

SANIK : MYRAT GURBANOV, Atamyrat ve Joragül oğlu, 28/01/1984 TÜRKMENİSTAN doğumlu, .

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 22/09/2023

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 22/10/2024

KARAR TÜRÜ : MAHKUMİYET

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanığın sabit görülen bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK nun 142/2-h maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, suçun işlenmesindeki zaman ve yer , suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı nazara alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın hırsızlığa konu çaldığı malın değerinin azlığı göz önüne alınarak TCK 145/1 maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından sanığa verilen cezada TCK'nın 35/1. Maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri,lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak SONUÇ OLARAK 11 AY 3 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen 333 gün adli para cezası suçun işlenmesindeki özellikler, sanğın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 30,00 TL den hesaplanarak sanığın SONUÇ OLARAK 9.990,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen adli para cezasının TCK nun 52/4 maddesi uyarınca takdiren birer ay arayla olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenmesine

Bu karara karşı CMK.nun 273. Maddesi uyarınca duruşmada hazır bulunmayan sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf merciinin İstanbul Bölge Adliye mahkemesi olduğuna, istinaf talebinin Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması veyahut tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek istinaf talebinde bulunması halinde talebinin mümkün ve geçerli olacağına,Dair sanığın yokluğunda, müştekinin yüzüne karşı, açık duruşmada verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.22/10/2024

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 23/01/2025