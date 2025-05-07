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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1689 Esas

DAVALI : ARİF ÖZCAN



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma Ve Mal Paylaşımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/06/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Belirlenen gün ve saatte mazeretsiz gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği, itiraz edemeyeceğiniz, dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, varsa başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap vermeniz, tüm delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçenizde yer vermeniz ve gerekli 400,00 TL masrafı Mahkeme veznesine yatırmak zorunda olduğunuz hususu HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 02/10/1982 Afşin doğumlu, Mustafa ve Sultan oğlu, ARİF ÖZCAN'a ilanen tebliğ olunur.