Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Çınar Mah. 293 Ada, 11 Parsel, Zemin kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz mimari projesi incelenmek suretiyle tespit edilmiş, buna göre zemin kat, 4 nolu daire plan itibariyle 2+1 giriş, salon, mutfak, 2 oda, banyo/tuvalet, ayrı tuvalet mahallerinden ibaret olup, doğalgaz saati üzerinde 3 numara olarak kaydı bulunmaktadır.

Adresi : Örnek Mah. Erzurum Kongre Cad Ve Fikri Sönmez Caddesi Bağlantılı 1377.Sok No:19 Zemin Kat D:4 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 60 m2

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :İBB Meclisinin 12/07/2013 tarih 1523 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:34

10/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.