        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.09.2025 - 00:00
        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İ L A N


        Dosya No: 2024/236 Esas, 2025/253 Karar


        Büyükçekmece 21.Asliye Ceza Mahkemesinin 08.04.2025 tarih, 2024/236 esas, K.2025/253 karar sayılı ilamı ile Mohamad Salem ve Randa oğlu 09.06.1980 Şam doğumlu sanık MOHAMAD OSAMA SHWEIKANI hakkında TCK 226/3-2 maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02292533