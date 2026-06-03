T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN VARAKASI



Sayı : 2025/ 465 E. 2026/73 K.



"Cinsel Taciz" suçundan Asatılloevıch ve Fatime oğlu Özbekistan 1991 d.lu sanık Shokhrukh ISMATILLAEV ile müştekiler Özbekistan 1984 d.lu Gulbakhor SARIMSAKOVA ve Özbekistan 1986 d.lu Manzura TURSUNOVA haklarında Basit Yargılama Usulü uygulanarak yapılan yargılama sonunda yukarıda sayıları yazılı 04/05/2026 tarihli karar ile sanığın BERAATİNE, hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına dair verilen karar tarafların dosyada mevcut adreslerinde tebliğ edilemediği gibi adres araştırmasından da tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden, adresleri mechul sayılan taraflarakararın ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu ilan varakasının ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.