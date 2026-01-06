T.C. BÜYÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/491 Esas

KARAR NO : 2025/73



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince sanıklar Eyüp CAN ve Yaşar CAN hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.Mohammadabdolsaheb ve Fatemeh oğlu 02/06/1945 İRAN doğumlu Müşteki Ahmad Vaez TEHRANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık Müdafiinin istinaf talepli dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 02.01.2026