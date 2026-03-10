Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Yakuplu Mha. 416 Ada, 12 Parsel, Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu yapı, betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizam, bodrum kat+zemin kat+3 normalkat+çatı katlı olarak inşa edilmiş, mimari projesine göre bina dahlinde 2 bodrum kat, zemin kat ve normal katlarda 2 şer adet mesken bulunduğu,binada toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunduğu, bina dış cephesi boyalı, bina giriş kapısı çelik, bina içi merdivenler mermer kaplı, küpeşteleri alüminyum ferforje doğramadır.

Adresi : Güzelyurt Mah. 2128 Sokak Kapı No:35-37 Bodrum Kat D:1Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 122 m2

Arsa Payı : 1384/9797

İmar Durumu : 13.09.2013 tarih ve 1854 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 5.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hmaks:4 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:28

09/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.