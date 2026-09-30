T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2021/517 Esas

17.09.2026



Konu : İlan



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Davacı , SIRACETTİN PEKSOY ile Davalılar , HARİKA GÜLER, MUSTAFA ERKAN EKİNCİ, SÜLEYMAN GÜLER, TUBA EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen dosyamız davalılarından Fazil ve Haves'ten olma SÜLEYMAN GÜLER (T.C.....936) ile Recep ve Fikriye'den olma MUSTAFA ERKAN EKİNCİ'nin (T.C......098)adresleri tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, "HMK.nun 139.Maddesi uyarınca 04/02/2027 günü saat 11.100 da yapılacak ön inceleme duruşması sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın onun muvafakiyeti olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ihtar olunur." ihtarının davalılara HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.