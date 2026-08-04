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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/435 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SABAHAT KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.07.2026
        GAİP TC KİMLİK NO : 16331585024
        ADI SOYADI : SABAHAT KARACA
        BABA ADI : ABDULKERİM
        ANA ADI : ZAHİDE
        DOĞUM TARİHİ : 08/07/1960
        DOĞUM YERİ : İSTANBUL
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02523888