T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/435 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SABAHAT KARACA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.07.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 16331585024
ADI SOYADI : SABAHAT KARACA
BABA ADI : ABDULKERİM
ANA ADI : ZAHİDE
DOĞUM TARİHİ : 08/07/1960
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ :