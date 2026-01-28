T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2018/109-Ceza Dava Dosyası



İLAN VARAKASI



DAVACI :K.H.

SANIK : ASSEM ABRAS, Hussem ve Fatıma oğlu, 03/09/1987 SURİYE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Anayazı Köyü No :10 Antakya/HATAY adresinde oturur.

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 17/11/2017

SUÇ YERİ : BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 25/11/2025



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi gereğince ve TCK.nun 52/1 maddesi gözetilerek neticeten Hapisten çevirme 15.000,00TL Adli Para Cezası ve 50,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.27.01.2026