T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/79

Karar No:2025/509



İLAN VARAKASI



DAVACI : K.H.

KATILAN : ALİ OSMAN BİLEN, Yılmaz ve Beyhan oğlu, 22/06/1998 SUNGURLU doğumlu, ÇORUM, SUNGURLU, Turgutlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilkent Mah. G-771 Sk. No: 4 İç Kapı No: 3 Avcılar/ İSTANBUL

TC Kimlik No:12664991648

VEKİLİ : Av. CUMA ALİ KOÇ, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul Residence No:44 D:61Bahçelievler/ İSTANBUL

SANIK : AGANUR YAZMURADOV, Geldımurad ve Gulcemal oğlu, 25/03/1997 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Vatan Mah. Tel Sk. No:32 İç Kapı No:4Bayrampaşa/ İSTANBUL TC Kimlik No:99207532872

SUÇ : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ - YERİ : 17/10/2024 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 23/10/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma (TCK.nun 89/1 mad.)" suçundan HAGB mahkumiyet kararı ve 5237 SY. 53/6 Maddesi uyarınca cezanın infazından itibaren başlamak üzere 3 Ay Süre İle Sürücü Belgesinin Geri Alınması kararı verildiği, tarafların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen sanık AGANUR YAZMURADOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak Cumhuriyet Savcısı yönünden gerekçeli karar yazım tarihinden itibaren, taraflar yönünden ise hükmün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 HAFTA içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ya da Mahkeme katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle yahut Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek sureti ile, hükümlü veya tutuklu olanlar yönünden ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta Mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vermek sureti ile süresinde istinaf yoluna başvurulması halinde 7499 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nın 273. maddesi gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, süresinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde ise kesinleşeceği hususunda verilen karar Anayasanın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/1-2, 232/6. maddeleri gereğince açıkça okunup usulen anlatıldı.