İLAN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/355 Esas

DAVACI : ERTUĞRUL ÇIĞIR



Dava arkadaşlarınız tarafından davalı aleyhine açılan Sözleşmenin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşaret olunan dava dilekçesinde özetle;"davalı yüklenici ile müvekkilleri arasında düzenlenen Büyükçekmece 3.Noterliğince 25/04/2023 tarih ve 06553 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye doğru feshi, fesih nedeniyle davacı müvekkillerinin maruz kaldığı zararların tespit edilerek şimdilik 10.000-TL'nin davalıdan alınıp davacılara ödenmesi, davalının inşaattan elini çekmesi" talep edilmiştir.

İşaret olunan tensip tutanağında özetle;"İşaret olunan bilirkişi raporunda özetle;"

1-)Davacı tarafa "“HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde dosyanın HMK 150/1 maddesi gereğince işlemden kaldırılacağı” tarafınıza ihtar olunur." şerhini içerir tebligat çıkartılmasına,

2-)Davalı tarafa "“HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz mahkememize sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği” ihtar olunur." şerhini içerir tebligat çıkartılmasına,"şeklindedir.

İşaret olunan bilirkişi raporunda özetle;"Keşif günü yapılan incelemede İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2731ada, 1 parselde kayıtlı dava konusu taşınmaz üzerinde bodrum, zemin, 4 normal kat ve çatı piyesinden oluşan kaba inşaat halinde bir bina olduğu, arsanın çeşitli bölümlerinde zeminde beton dökülmüş alanlar olduğu, 2 adet konteyner bulunduğu görülmüştür. Keşif günü arsada herhangi bir inşaat çalışması olmadığı tespit edilmiştir. Proje incelemesinde keşif günü taşınmaz üzerinde tespit edilen kaba inşaat binanın A3 Blok olduğu, A1 Blok ile ilgili temel kazısı yapıldığı ve toprak zemin üzerine beton dökülmüş olduğu ancak temel betonu olmadığı, A2 Blok ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Geriye feshi talep edilen sözleşme konusu A1, A2 ve A3 Blok inşaat seviyesi 017 olarak takdir edilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 15 e maddesindeki geriye fesih maddesi ile ilgili değerlendirme Yüce Mahkemeye ait olmak üzere Yüklenici tarafından yapılan işler A3 Blok inşaatının 9044 oranında tamamlanmış olması ve tüm proje işleridir. İlgili toplam tutar 14.405.169,92 TL *KDV olarak takdir ve hesap edilmiştir. Fesih nedeniyle davacıların uğradığı zarar ile ilgili değerlendirme hukuki yorum gerektirmekte olduğundan takdir Yüce Mahkemenindir.Dosya içerisinde, taraflar arasındaki sözleşme gereği Davacıların yükleniciye ödemesi gereken bedellerinin (sözleşmede yenileme bedeli olarak geçmekte) ödenip ödenmediği ya da ne kadar ödeme yapıldığına dair herhangi bir belgeye rastlanmamıştır."görüş ve kanaatine varılmıştır.Duruşma Günü:04/06/2026 günü saat:10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve taraflar arasındaki mecburi dava arkadaşlığı nedeniyle davanın usulden reddine hususu ilanen tebliğ olunur.