T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/21 Tereke Tereke



Mahkememizce mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

“Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.” Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



MİRASÇI : DANİEL BOZAN - 11840827214

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 04/09/1981 dogumlu,



MİRASÇI : BİNYAMİN BOZAN - 11846827096

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 02/01/1976 dogumlu,



MİRASÇI : SİMAN BOZAN - 11843827150

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 13/03/1979 dogumlu,



MİRASÇI : MARY BOZAN - 11837827388

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 16/01/1986 dogumlu,