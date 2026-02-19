Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2026 - 00:00

        İ L A N

        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/21 Tereke Tereke


        Mahkememizce mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        “Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.” Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


        MİRASÇI : DANİEL BOZAN - 11840827214
        ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 04/09/1981 dogumlu,


        MİRASÇI : BİNYAMİN BOZAN - 11846827096
        ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 02/01/1976 dogumlu,


        MİRASÇI : SİMAN BOZAN - 11843827150
        ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 13/03/1979 dogumlu,


        MİRASÇI : MARY BOZAN - 11837827388
        ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, AZİZ ve YILDIZ oğlu/kızı, 16/01/1986 dogumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02405134