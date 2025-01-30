Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/19298 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19298 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın plan örneğinin yerine tatbikiyle uygunluğu saptanmıştır. Satışa konu taşınmaz; tapunun Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2708ada-5 parselde kayıtlı 1.Bodrum kat,D:1 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmaz Atatürk Mahallesi, Okur sokak, No:5 Büyükçekmece adresinde yer almaktadır. Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediye?den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); Antre, salon, mutfak, 3yatak odası, E.Banyo, banyo tuvalet olarak, balkon planlandığı tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 107,55m2, kat planında süpürülebilir alan net 96,25 m2 kullanım alanına sahiptir. Binada her katta 4 mesken mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Mesken 1. Normal katta yer almaktadır. Bina 13/03/2017yılında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından sakin bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yeşil cami236m, Hayriye Duruk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 142, B.Çekmece Cumartesi pazarı 269m, Turgut Özal Bulvarı 39m,kuş uçuşu uzaklıktadır.

Adresi : Atatürk Mah., Okur Sokak, No:5, 1. Bodrum Kat, Daire: 1 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.004,95 m2

Arsa Payı : 66/1440

İmar Durumu: Var , Yola Mesafesi 39 m, İnşaat tarzı 17.06.2004 tarihli imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, 2708 ada 5 parsel konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:44

29/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.