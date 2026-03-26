Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/5107 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5107 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SATIŞA KONU TAŞINMAZ; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 729 Ada 7 Parsel sayılı, 431,47 m² miktarlı arsası, kat mülkiyetli, 10/100 arsa paylı, 1. kat (3) nolu mesken nitelikli taşınmazın (1/1) tam payı borçlu adına kayıtlıdır. Ana Taşınmaz: Taşınmazın bulunduğu bina; 2 Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatı arası piyes olmak üzere toplam 6 katlı, ayrık nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 7 adet (6 mesken+1 dükkan) bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü kameralı güvenlikli, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. Mesken Durumu: 1. Kat (3) nolu mesken; Asansör çıkışına göre sol tarafta olup odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, salon asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, duşakabin, klozet ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Mimari Projesi:Beylikdüzü Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 1. kat (3) nolu mesken; girişte antre,hol, salon+balkon, mutfak, biri balkonlu üç odalı, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta olup yaklaşık toplam net 90,50 m² brüt 113,00 m² alana sahiptir.

Adresi : Kavaklı Mah. Fatih Cad. No:19 Kat: 1 Daire:3 Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 431,47 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün e-imar yazısına göre; Söz konusu parselin, 21.01.2007 Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Beylikdüzü Uygulama İmar Planında ayrık nizam,T.A.K.S:0.3, Hmax:3.0, 3 kat irtifalı ve Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:16

20/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.