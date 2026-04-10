Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/15221 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15221 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, 1566 Ada, 3 Parsel, C blok, 2. kat, 16Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde A, B, C ve D blok şeklinde dört blok bulunmaktadır. A ve C Bloklar; 2 Bodrum kat + Zemin kat + 4 Normal kat + Çatı arası piyesi olmak üzere 8 katlı, blok nizam BAK sistemde inşa edilen yapılar A ve C blokta sırasıyla 12 ve 24 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. C blok 2. Kat (16) nolu daire, girişte antre, hol, mutfak, salon, biri e. yatak odası+e. Banyolu olmak üzere 3 odalı, balkon, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta olup yaklaşık toplam net 128,00 m² brüt 160,00 m²alana sahiptir. Yerinde yapılan incelemede dairelerin iç özellikleri; Odalar ve salon laminant parke kaplamalı, salon asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.

Adresi : Pnartepe Mah. Oğuzhan Sk. No:2 Ağa Konakları C Blok 2. Kat Daire 16 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.574,94 m2

Arsa Payı : 168/15990

İmar Durumu :Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün imar yazısına göre; 1566 Ada 3 Parsel sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün 13.08.2024 tarih ve E-91442078-115.01.02-2024.1434261 sayılı yazısı ve 16.06.2022 tarih 746-748 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarına istinaden imar durum bilgisi verilememektedir. 16.01.2015 tarih ve 134 sayılı İBB Meclis Kararı ile uygun görülerek, 28.01.2015 tarihinde onaylanan Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği "YAPI YASAKLI ALAN "da kalmaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, 1566 Ada, 3 Parsel, A blok 2. Kat, 8 bağımsız bölüm Nolutaşınmaz; A ve C blokta sırasıyla 12 ve 24 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. A ve C Blok giriş kapısı alüminyum kapılı, merdivenler ve kat holleri granit mermer kaplamalı, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi kısmen giydirme cephe kısmen mantolama kaplamalı, alüminyum korkuluklu, asansörlü, kamera ve özel güvenlikli, peyzaj alanlı, kapalı otoparklı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. A blok 2. Kat (8) nolu daire, girişte antre, hol, mutfak, salon, biri ebeveyn yatak odası+e. banyolu olmak üzere 4 odalı, balkon, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta olup yaklaşık toplam net 146,00 m² brüt 184,00 m² alana sahiptir. Taşınmazın Konumu Yerinde yapılan incelemede dairelerin iç özellikleri; Odalar ve salon laminant parke kaplamalı, salon asma tavanlı ve spot aydınlatmalı, antre, hol, mutfak, balkon, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı ve mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.

Adresi : Pınartepe Mahallesi, Oğuzhan Sokak, No:6 Ağa Konakları A Blok 2. Kat Daire:8Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.574,94 m2

Arsa Payı : 188/15990

İmar Durumu :Büyükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün imar yazısına göre; 1566 Ada 3 Parsel sayılıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğünün 13.08.2024 tarih ve E-91442078-115.01.02-2024.1434261 sayılı yazısı ve 16.06.2022 tarih 746-748 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarına istinaden imar durum bilgisi verilememektedir. 16.01.2015 tarih ve 134 sayılı İBB Meclis Kararı ile uygun görülerek, 28.01.2015 tarihinde onaylanan Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı gereği "YAPI YASAKLI ALAN "da kalmaktadır.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:05

08/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.