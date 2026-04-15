T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.260.000,00

7

Taşınır

7 ADET LONATİ MARKAÇORAP ÖRME MAKİNASI

1.62319 seri nolu

2.62326 seri nolu

3.62322 seri nolu

4.62323 seri nolu

5.62325 seri nolu

6.62319 seri nolu

7.62327 seri nolu

İnceleme esnasında 1 numaralı makinenin kontrol paneli ve b) piyasada Lonati 900 Bravo 936 SER adı ile kullanımda bulunan modelin kontrol paneli

gösterilmektedir. Tespit esnasında incelenen 2,3,4,5,6 ve 7 numaralı makineler ise Lonati marka,seri numaraları bilinen, G715 model, 3.6 inch iğne sıklığına sahip, 120 ve 132 arasında değişen iğne sayısı, 380 V gerilim, 50 Hz frekans ve 14 iğne sıklığı (inch başına iğne sayısı) özelliklerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. İncelemeye konu LONATİ marka 7 adet çorap örgü makinesi için teknik özellikleri, kullanım ve ömür kaynaklı maruz kaldığı deformasyonlar, mevcut genel kondisyonu, eksik bileşenleri ile hâlihazırda piyasada kullanımda bulunan muadillerinin fiyatları ile değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler da göz önüne alınarak 1.260.000-TL (bir milyonikiyüzaltmışbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. Ayrıca inceleme ve tespit ile eksik olduğu anlaşılan bileşenlerinin toplam maliyetinin ise takdir edilen söz konusu ücretin yaklaşık %10-%15’lik kadarına denk (126.000-189.000-TL) bir bedel aralığında olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.