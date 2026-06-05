T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20313 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, ÇÖPLÜCE YOLU Mevkii, 3368 Parsel,
Adresi : İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimaroba Mahallesi, Ertürkler Caddesi, No:1 (A-Blok), Gül Evleri Kapı No:8Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 5.630,00 m2
Arsa Payı : 240/18000
Kıymeti : 13.000.000,00 TL
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:04
03/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.