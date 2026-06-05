Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/20313 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20313 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, ÇÖPLÜCE YOLU Mevkii, 3368 Parsel,

Adresi : İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimaroba Mahallesi, Ertürkler Caddesi, No:1 (A-Blok), Gül Evleri Kapı No:8Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.630,00 m2

Arsa Payı : 240/18000

Kıymeti : 13.000.000,00 TL

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:04

03/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.