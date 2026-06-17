Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/5431 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5431 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik Köyü, 238 ada 15 parselde kayıtlı Altı Katlı Betonarme İşyeri, Mesken ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 42/685 arsa paylı bodrum kat (1) numaralı Mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının Y.... T.... adına kayıtlıdır. Konutun plan itibariyle 2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, 2 yatak odası, kiler ve banyo tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Isınma kombi sistemi ile sağlanması planlanmıştır. Onaylı mimari projesine göre konut, kapak hesabında brüt 67m², süpürülebilir net 58.66m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın dışarısından yapılan incelemelerde daire içerisinin bakımsız ve eksik imalatların olduğu görülmüştür. Dışarıdan yapılan gözlemde zeminlerin şap beton halde olduğu, zemin döşemesi laminant parke ve seramik kaplamanın yapılmadığı, kapı kasa ve kanatlarının olmadığı, elektrik tesisat ve ekipmanlarının olmadığı tespit edilmiştir. Mutfak tezgah ve dolap imalatları yapılmamıştır.Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda tespit edilememiş olan ıslak hacimlerde seramik kaplama, vitrifiye, klozet ve duşakabin gibi imalat kalemlerinin yapılmadığı düşünülmektedir. Blokta bodrum katta bir adet dükkan ve bir mesken, normal katlarda üçer adet mesken mevcuttur. Üçüncü kattaki meskenler çatı piyeslidir. Binada bir asansör bulunmaktadır. Daire, girişi bodrum kattan yapılan binanın bodrum katında yer almaktadır. Girişe göre ön sol cepheye (kuzey doğu cephe) bakmaktadır. Bina, 2017-2020 yıllarında inşa edilmiştir.

Adresi : Ulus Mahallesi, İstiklal Caddesi, İnce Sokak, No:18,K:Bodrum D:1 Büyükçekmece /İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 609,65 m2

Arsa Payı : 42/685

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan güncel imar durum bilgisine göre; Büyükçekmece Ulus Mahallesi, 283 ada 15 parselin, yürürlükteki 03.06.2011 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 Arası Uygulama İmar Planı kapsamında, KAKS:2.00, blok nizam dört kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir

Kıymeti : 1.840.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:24

15/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.