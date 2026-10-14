Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/10030 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10030 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 368 Ada, 36 Parsel, -/4/-19 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZ; Dosya kapsamında bulunan 11.06.2026 tarihli TAKBİS tapu kayıtlarının incelenmesinde; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 368 ada 36 parsel üzerinde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği Arsa ve yüzölçümü 457,44 m² olan ana gayrimenkul bünyesindeki 4/100 arsa paylı, 4. Kat, 19 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli bağımsız bölümün 1/1 tam hissesinin M.... T.... adına kayıtlı olduğu; mülkiyetin 20.03.2015 tarih ve 18091 yevmiye numaralı satış ve ipotek işlemi ile edinildiği görülmüştür. Tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemede; taşınmaz kaydında 5 adet şerh ve 1 adet beyan bulunduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazın güncel tapu ve elektronik imar kayıtlarında 457,44 m² yüzölçümüne sahip olduğu ve üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş betonarme apartman bulunduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 368 ada 36 parsel üzerinde kayıtlı, 4. Normal Kat, 19 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli bağımsız bölümü vardır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul; 457,44 m² yüzölçümlü parsel üzerinde, betonarme karkas yapı tarzında ve bitişik nizamda, 1 bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşacak şekilde inşa edilmiştir. Bina girişi 1525. Sokak üzerinden sağlanmakta; zemin katta ticari birimler, normal katlarda meskenler bulunmaktadır. Dış cephe kompozit ve dekoratif kaplamalı, pencere doğramaları PVC dir. Binada asansör bulunmakta olup dış cephe ve ortak alanlar yaşına göre normal bakım seviyesindedir. Bağımsız bölüm içerisine girilmiş ve iç mekânı görülmüştür. Mahallinde yapılan gözlemde bağımsız bölümün mesken olarak kullanıldığı, proje ile genel kullanım şemasının uyumlu olduğu ve kullanımına engel belirgin bir fiziki olumsuzluk bulunmadığı görülmüştür. Esenyurt Belediyesinden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari proje ve bağımsız bölüm listesinin incelenmesinde; 19 numaralı bağımsız bölümün 4. normal katta ve 2+1 plan tipinde düzenlendiği görülmüştür. Bağımsız bölüm; salon, mutfak, iki oda, antre/hol, banyo-WC ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Proje ve dosya bilgilerine göre taşınmaz 94,57 m² brüt ve 86,00 m² net kullanım alanına ve 4/100 arsa payına sahiptir. İç mekânda salon ve odaların zeminleri laminat parke, antre/hol, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik kaplı; duvarlar sıvalı ve boyalıdır. İç kapılar panel, dış kapı çelik, pencere doğramaları PVC dir. Mutfakta alt ve üst dolaplar ile granit tezgâh; banyoda seramik duvar ve zemin kaplamaları ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma doğalgazlı sistemle sağlanmaktadır. Taşınmazın iç mekânı genel itibarıyla orta-iyi bakım ve kullanım seviyesindedir. Taşınmazın 10.01.2014 tarihli yapı ruhsatına sahip olması ve net kullanım alanının 150 m²?nin altında bulunması birlikte değerlendirilmiştir. Yapı ruhsatının 01.01.2013 tarihinden sonra ve 01.04.2022 tarihinden önce alınmış olması nedeniyle ruhsat tarihindeki arsa birim m² vergi değeri esas alınmıştır.

Adresi : Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1525. Sokak,No:5-9, 4. Kat, Daire:19, Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 457,44 m2

Arsa Payı : 4/100

İmar Durumu: Esenyurt Belediyesinin elektronik imar sistemi üzerinden yapılan incelemede; 368 ada36 parselin, 12.07.2013 tasdik tarihli ve 1523 karar numaralı 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Alanı fonksiyonunda kaldığı; ekranda gösterilen yapılaşma koşullarının bitişik nizam 5 kat, ön bahçe mesafesinin 3,00 m ve yan bahçe mesafesinin 4,00 m olduğu görülmüştür. Elektronik sistemde ayrıca “Mahkeme Kararınca İmar Uygulaması İptal Edilmiştir” uyarısı yer almakta olup, herhangi bir uygulama öncesinde ilgili belediyeden güncel ve resmî imar durum belgesi alınması gerektiği değerlendirilmiştir. Dosya kapsamında temin edilen onaylı mimari proje ve yapı kullanma izin belgesinin incelenmesinde; ana gayrimenkule ait ilk yapı ruhsatının 10.01.2014 tarih ve 2013/28970 sayılı olduğu, yapı kullanma izin belgesinin ise 05.12.2014 onay tarihli ve 2014/35358 sayılı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Belgelerde sonradan verilmiş tadilat veya yenileme ruhsatı tarihi bulunmamaktadır. İskân belgesine göre yapı III-B yapı sınıfında, yol kotu altında 1 ve yol kotu üzerinde 5 kat olmak üzere toplam 6 katlı olup, yapıda 16 mesken ve 4 ofis/işyeri olmak üzere 20 bağımsız bölüm

bulunmaktadır. Belgede yapı taban alanı 319,80 m², toplam yapı inşaat alanı 2.155,90 m² ve parsel alanı 457,44 m² olarak gösterilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu takyidatındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:54

13/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.