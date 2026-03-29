T.C.

ÇAL

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/193 Esas

Konu : İlan Metni

13/03/2026

Davacılar , MURAT GEDE, MUSTAFA GEDE ileDavalılar , BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KÖY TÜZEL KİŞİĞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıdaki esas sayılı dosyasında, 11/02/2026 tarihli duruşmada verilen ara karar gereği Davacılar Muradiye Özel, Nurşen Gede, Murat Gede, Mustafa Gede ile davalılar Maliye Hazinesi, Bekilli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında görülen zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tesciline ilişkin dava nedeniyle, bilirkişi raporu ve krokisine göre dava konusu Bekilli İlçesi, Gömce Mahallesi, 216 ada 18-19-20 ve 21 parseller arasında kalan 124 m² tapusuz taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerinilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Çal Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/193 Esassayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri hususu 4271 sayılı kanunun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilan olunur.