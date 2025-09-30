Örnek No:55*

T.C.

ÇAMELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 15 Ada, 3 Parsel, Elma bahçesi vasfında, kuzeybatı cephesinde imar yoluna, diğer cephelerde komşu parsellere cephelidir, çokgen şeklinde olup, az eğimli arazi yapısına sahiptir. Sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz içerisinde 205 adet ceviz ağacı vardır. Kadastral yolu yoktur.

Adresi : Çameli İlçesi Yeni Mahalle 15 Ada 3 Parsel Çameli / DENİZLİ

Yüzölçümü : 9.964 m2

İmar Durumu : Parsel üzerinden enerji nakil hattı geçtiği için inşaat ruhsatı düzenlenemez.

Kıymeti : 6.966.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 960 m2'lik kısmında Türkiye Elektrik Kurumu lehine daimi irtifak hakkı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:53

22/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.