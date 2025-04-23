T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/226 Esas

KARAR NO : 2024/755



Taksirle Yangına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2024 tarihli ilamı ile 171/1.a maddesi gereğince 1 AY 26 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Halil ve Safure oğlu, 01/01/1991 doğumlu, SEMİH FURAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.04.2025