T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/60 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : AKÇALI

ADA NO : 129

PARSEL NO : 6

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.641,33 M2

KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : AKÇALI

ADA NO : 129

PARSEL NO : 8

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.649,27 M2

KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/60 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026