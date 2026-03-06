Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.03.2026 - 00:00
        T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/60 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
        İLÇESİ : MERKEZ
        MAHALLE/KÖY : AKÇALI
        ADA NO : 129
        PARSEL NO : 6
        VASFI : YOL
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.641,33 M2
        KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
        İLÇESİ : MERKEZ
        MAHALLE/KÖY : AKÇALI
        ADA NO : 129
        PARSEL NO : 8
        VASFI : YOL
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.649,27 M2
        KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/60 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026

