T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/60 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : AKÇALI
ADA NO : 129
PARSEL NO : 6
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.641,33 M2
KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : AKÇALI
ADA NO : 129
PARSEL NO : 8
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.649,27 M2
KAMULAŞTIRILAN KISIM : Davalı Mehmet Ali KABAK'ın Tapuda 3/40 Hissesine Düşen Kısım
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ALİ KABAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/60 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026