T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/511 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü

MEVKİİ : Soğucak

ADA NO : 123

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 721,49

MALİKİN ADI VE SOYADI : SINIRLI SORUMLU KIZILOK 98 KONUT YAPI KOOPERATİFİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/511 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2025