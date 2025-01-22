T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/511 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü
MEVKİİ : Soğucak
ADA NO : 123
PARSEL NO : 1
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 721,49
MALİKİN ADI VE SOYADI : SINIRLI SORUMLU KIZILOK 98 KONUT YAPI KOOPERATİFİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/511 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2025