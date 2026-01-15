Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.01.2026 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Dosya No : 2025/1143 Esas
        Davacı : Hazine ve Maliye Bakanlığı
        Muris : Adile - (T.C: 22036617502) (Hüseyin ve Havva kızı, Mehmet Karısı)


        Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın 8/32 hissedar maliki
        Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın Mirasçılık Belgesi İstemi nedeniyle;
        Davacı vekili dava dilekçesi ile Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet Karısı Adile (T.C: 22036617502)'nin veraset ilamının çıkartılmasını talep etmiştir.
        Türk Medeni Kanunu'nun 594.maddesi gereğince; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet karısı Adile (T.C:22036617502)'nin mirasçılarının en geç bir yıl içinde mirasçısı olduklarını gösterir belgelerle birlikte mahkememize başvurmaları, Mahkememize başvuruda bulunulmaz ise miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02381845