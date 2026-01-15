İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/1143 Esas

Davacı : Hazine ve Maliye Bakanlığı

Muris : Adile - (T.C: 22036617502) (Hüseyin ve Havva kızı, Mehmet Karısı)



Çanakkale İli, Merkez ilçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın 8/32 hissedar maliki

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın Mirasçılık Belgesi İstemi nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet Karısı Adile (T.C: 22036617502)'nin veraset ilamının çıkartılmasını talep etmiştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 594.maddesi gereğince; Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Gökçalı Köyü, 110 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet karısı Adile (T.C:22036617502)'nin mirasçılarının en geç bir yıl içinde mirasçısı olduklarını gösterir belgelerle birlikte mahkememize başvurmaları, Mahkememize başvuruda bulunulmaz ise miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği hususu ilan olunur.