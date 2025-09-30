Habertürk
Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/39 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        24.09.2025

        İ L A N

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 1259 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Süleyman'ın Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.02.2015 tarih, 2014/826 Esas 2015/116 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/39 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Süleyman'ın gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02302831