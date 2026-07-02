T.C. ÇANKIRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANKIRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/328

DAVALI: HASAN YÖRÜR- Hasan oğlu 1977 doğumlu İnandık Köyü Merkez/ ÇANKIRI



Davacılar Hüseyin Karabacak, Veysel Karabacak, Ahmet Karabacak ve Cengiz Karabacak tarafından davalılar Sonay Yörür, Hasan Yörür, Hakan Yörür ve Cemile Uzun aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasında, davalı Hasan Yörür' ün yurtdışı adresine yapılan tebligatın iade gelmesi, Hasan Yörür' ün yapılan tüm soruşturmalara rağmen tebligata yarar başkaca adresinin tespit edilemediğinden davalıya idari yoldan tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle, dava konusu Çankırı Merkez İnandık Köyü 101 ada 7 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisleri tarafından bedeli ödenerek iktisap edilen ancak tapu devir işlemleri tamamlanmadığı için tapuda davalılar üzerinde kaldığını, taşınmazın davacıların miras payları oranında satışa karşılık gelen kısmının tapu kaydının iptali ile davacılar adına tesciline, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren HMK. 127 md. uyarınca davalı olarak 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinin yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması suretiyle de verilebileceği,HMK 128/1 maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi vermediğinizde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

Ön inceleme duruşmasının 13/10/2026 günü saat 09.00 da yapılmasına karar verilmiştir. HMK 139 ve 150/1 m. gereğince belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların iki haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/06/2026