T.C.

ÇARŞAMBA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

20/02/2025



İLAN METNİ



Mahkememizin 2023/36 esas sayılı dosyasının 08/01/2025 tarihli ön inceleme duruşma tutanağının 10 numaralı ara kararı uyarınca mahkememiz iş bu dosyası ile birleşen 2023/45 Esas sayılı dosya davalısı RABİYE ALVER'e (TC kimlik no:47776721326) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememiz iş bu dosyası ile birleşen 2023/45 Esas sayılı dosya davacıları Cavit Yıldırım, Bekir Yıldırım, Muhammer Yıldırım, Filiz Yıldırım tarafından davalılar Rabiye Alver ve diğerleri aleyhine 21/02/2023 tarihinde Samsun ili, Salıpazarı ilçesi, Alanyaykın Mahallesi, 304 ada 7 parsel ve 305 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan yapıların muhdesat aidiyetinin tespiti için dava açıldığı; 47776721326 TC kimlik numaralı davalı Rabiye Alver'e tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği, kendisine ilanen tebligat yapılmasının gerektiği, ilanen tebligatın davalıya ulaşmasından itibaren BİRLEŞEN DOSYA DAVA DİLEKÇESİ' (Birleşen mahkememiz 2023/45 Esas dosyası)'ne karşı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyaların bulundukları yer bilgilerini detaylı olarak bildirmeniz gerektiği, ayrıca 25/06/2025 günü saat 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve karar verilebileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.