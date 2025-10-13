T.C. ÇARŞAMBA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇARŞAMBA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/2 Esas

DAVACI : BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

DAHİLİ DAVALI: (İlanın Muhatabı) TAMARA LİBERMAN (HARVEY ve HALİDE SUMRA oğlu/kızı, 1965 doğumlu,)



Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2024/2 Esas sayılı dosyasında dahili davalı TAMARA LİBERMAN'a çıkartılan tebligatlar bütün aramalara rağmen tebliğ edilmemiş ve bu sebeple ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz dava dilekçesi özetle; Yeşilırmağın sağ ve sol sahil ıslah çalışmalarına esas olmak üzere Samsun Valiliği'nce Çarşamba İlçesi Beyennice Köyünde, dava konusu 329 numaralı parselin bulunduğu bölgede 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyı kenar çizgisi tespiti yapıldığını, tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre dava konusu 329 parselin yaklaşık 3.889,41 m²'lik kısmının kıyıda kaldığını, kıyıda özel mülkiyetin olmasının mümkün olmadığını belirterek, Beyennice Köyü 329 parselin kıyıda kalan yaklaşık 3.889,41 m²'lik kısmının davalılar adına olan tapusunun iptalini talep etmiştir. Dahili davalılardan TAMARA LİBERMAN'a adına bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve tarih 30/04/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, TAMARA LİBERMAN (HARVEY ve HALİDE SUMRA oğlu/kızı, 1965 dogumlu)'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 06/10/2025