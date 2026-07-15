T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ

T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/693 Esas

DAVALI : SORAYA MARLİES RADTKE - Heinrich ve Ren Ate Dora Ursula kızı, 28/10/1955 doğumlu

DURUŞMA GÜNÜ : 06/10/2026 günü saat 11:50

Davacı Sadettin Soycan ile Davalı Soraya Marlies Radtke arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalıya tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına katılmamanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtar olunur. 09/07/2026