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        T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 01 Eylül 2026 - 23:45
        İLAN

        T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2026/78 Esas
        DAVALI : 1-KEZİBAN ÖZMEN


        Davacı TEDAŞ tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;dava konusu edilen Erzurum İli Çat İlçesi Bayındır Mahallesi 117 ada 10 parsel sayılı taşınmaz yönünden, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, muhatap adresi değişmiş/yeni adres bulunamadı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu hususta mahkememizce 07/10/2026 tarihine duruşma günü verilmiş olmakla; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK 126.maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz edebileceğiniz tebliğ ve ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02539912