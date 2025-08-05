Örnek No:54*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2025/281 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/281 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.000.000,00TL 1 Taşıt 81BF633 Plakalı, 2023 Model, MAN Marka, L.2018.858.001 Tipli, TGX 18.480 4X2 LL SA U E6E Ticari İsimli, 51568022566808 Motor No'lu, WMA13KZZ4RP251250 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Yapılan kontrollerde aracın kaportasında noktasal çizikler mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı vardır. Kapıları açık, anahtarı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:39

04/08/2025

(İİK m.114/4)