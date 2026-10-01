T.C.

ÇAYCUMA

SULH HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO: 2024/1460

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının duruşması 16/12/2026 günü saat 10:00'a bırakılmıştır.

Davalı 39260157834 T.C kimlik nolu Nursel Köktürk'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresine ulaşılamamış olup, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

TMK 644'e göre 1 aylık süre içerisinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.