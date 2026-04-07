T.C.

ÇAYELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/168 Esas

Konu : İlan Hakkında

02.04.2026

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Rize İli, Çayeli İlçesi, ŞairlarMah./köyü, Osman ve Hadice'den olma, 01/07/1898 doğumlu, 16982723110 TC kimlik numaralı, Memiş Yelkenci'nin 1915 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde kendisinin veya kendisini tanıyanların TMK'nun 33. Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususları ilan olunur.



RİZE ili, ÇAYELİ ilçesi, ŞAİRLAR mah/köy, 12 Cilt, 3 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve HADİCE oğlu/kızı, 01/07/1898 dogumlu,