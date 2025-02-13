T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/314 Esas

20.01.2025

İLAN TUTANAĞI



Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, EMİNE HANER, HÜSEYİN ÇAKMAK, MEDİNE HANER, SULTAN HANER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar, EMİNE HANER, HÜSEYİN ÇAKMAK, MEDİNE HANER, SULTAN HANER'in maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 91 Parsel sayılı Taşınmazın TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025



KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ



2024/314 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 91 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalılar, EMİNE HANER, HÜSEYİN ÇAKMAK, MEDİNE HANER, SULTAN HANER.