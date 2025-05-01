T.C. ÇERKEŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇERKEŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Çerkeş Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/03/2025

TAŞINMAZ

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖY ADA PARSEL 2024/63 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 104 2024/64 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 83 2024/65 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 80 2024/66 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 15 2024/67 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 45 2024/68 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 73 2024/69 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 72 2024/70 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 32 2024/71 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 13 2024/72 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 96 2024/73 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 124 2024/74 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 123 2024/75 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 95 2024/76 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 93 2024/77 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 64 2024/78 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 69 2024/79 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 70 2024/80 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 103 48 2024/81 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 121 2024/82 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 103 141 2024/83 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 103 117 2024/84 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 103 143 2024/85 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 62 2024/86 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 103 142 2024/87 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 63 2024/88 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 14 2024/89 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 79 2024/90 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 71 2024/91 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 99 2024/92 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 98 2024/93 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 97 2024/94 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 100 2024/95 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 102 2024/96 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 101 2024/97 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 82 2024/98 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 130 81 2024/99 ÇANKIRI ÇERKEŞ TAŞANLAR KÖYÜ 131 16