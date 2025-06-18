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        T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.06.2025 - 00:00
        T.C. ÇERKEZKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN

        ESAS NO : 2024/19 Esas

        DAVALILAR : CANİP GÜNAYDIN Turan Mah. Cami Sok. No:28 İç Kapı No:6 Biga/ÇanakkaleBiga/ ÇANAKKALE

        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 11/09/2025 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02244224